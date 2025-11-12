«Это нереально». Лапорта — о возвращении Месси в «Барселону»

«Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за “Барселону”. Здесь его дом. У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно.



Учитывая то, как все случилось, я ни о чем не жалею. “Барса” превыше всех. Это вышло не так, как нам всем хотелось бы, но в тот момент поступить иначе было невозможно. Если бы акт дани уважения Месси смог бы это исправить, мы были бы рады. Мог бы он вернуться как игрок? Нереально говорить о возвращении Лео Месси в “Барселону” в качестве игрока», — сказал Лапорта.