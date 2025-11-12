«Это нереально». Лапорта — о возвращении Месси в «Барселону»

На минувших выходных Месси тайно посетил домашний стадион «Барселоны», где завершаются финальные работы по реконструкции.
«Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за “Барселону”. Здесь его дом. У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно.
Учитывая то, как все случилось, я ни о чем не жалею. “Барса” превыше всех. Это вышло не так, как нам всем хотелось бы, но в тот момент поступить иначе было невозможно. Если бы акт дани уважения Месси смог бы это исправить, мы были бы рады. Мог бы он вернуться как игрок? Нереально говорить о возвращении Лео Месси в “Барселону” в качестве игрока», — сказал Лапорта.
После визита Месси на «Камп Ноу» появились слухи, что 38-летний аргентинец может вернуться в «Барселону» в январе во время межсезонья в МЛС в рамках краткосрочной аренды. Ранее так поступали другие звездные игроки североамериканской лиги, например Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри.
Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выиграл с «сине-гранатовыми» 35 трофеев, в том числе десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Летом 2021 года он на правах свободного агента покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен».
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. 22 ноября «сине-гранатовые» дома сыграют с «Атлетиком». Ожидается, что этот матч станет первым на «Камп Ноу» после его реконструкции.