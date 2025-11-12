Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.43
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
67.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.56
П2
1.37

«Это нереально». Лапорта — о возвращении Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что капитан «Интер Майами» Лионель Месси не вернется в каталонский клуб в качестве игрока. Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На минувших выходных Месси тайно посетил домашний стадион «Барселоны», где завершаются финальные работы по реконструкции.

«Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за “Барселону”. Здесь его дом. У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно.

Учитывая то, как все случилось, я ни о чем не жалею. “Барса” превыше всех. Это вышло не так, как нам всем хотелось бы, но в тот момент поступить иначе было невозможно. Если бы акт дани уважения Месси смог бы это исправить, мы были бы рады. Мог бы он вернуться как игрок? Нереально говорить о возвращении Лео Месси в “Барселону” в качестве игрока», — сказал Лапорта.

После визита Месси на «Камп Ноу» появились слухи, что 38-летний аргентинец может вернуться в «Барселону» в январе во время межсезонья в МЛС в рамках краткосрочной аренды. Ранее так поступали другие звездные игроки североамериканской лиги, например Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри.

Месси провел большую часть своей карьеры. Он выступал за клуб с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выиграл с «сине-гранатовыми» 35 трофеев, в том числе десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Летом 2021 года он на правах свободного агента покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен».

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. 22 ноября «сине-гранатовые» дома сыграют с «Атлетиком». Ожидается, что этот матч станет первым на «Камп Ноу» после его реконструкции.