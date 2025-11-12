Матвей Сафонов исполнил мечту юного фаната «ПСЖ»: видео

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов исполнил мечту юного болельщика парижского клуба. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба национальной команды, опубликовав соответствующее видео.
В октябре Сафонов получил письмо, в котором юный болельщик просил у вратаря собрать автографы игроков французского клуба на футболке — в частности Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Дезире Дуэ и Витиньи. Сафонов пообещал исполнить и сдержал слово — на ноябрьский сбор национальной команды он привез футболку с автографами, которую пообещали передать фанату.
Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, победил в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.
В текущем сезоне Матвей еще ни разу не вышел на поле в составе парижан. В минувшем сезоне основным голкипером парижской команды был Джанлуиджи Доннарумма, летом перешедший в «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 место в воротах действующего победителя Лиги чемпионов занимает Люка Шевалье, ранее игравший за «Лилль».