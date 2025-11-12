Матвей Сафонов исполнил мечту юного фаната «ПСЖ»: видео

Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, победил в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.