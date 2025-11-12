Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.00
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
36.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.50
П2
1.38

Матвей Сафонов исполнил мечту юного фаната «ПСЖ»: видео

Матвей Сафонов приехал в сборную России с ценным подарком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов исполнил мечту юного болельщика парижского клуба. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба национальной команды, опубликовав соответствующее видео.

В октябре Сафонов получил письмо, в котором юный болельщик просил у вратаря собрать автографы игроков французского клуба на футболке — в частности Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Дезире Дуэ и Витиньи. Сафонов пообещал исполнить и сдержал слово — на ноябрьский сбор национальной команды он привез футболку с автографами, которую пообещали передать фанату.

Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, победил в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Матвей еще ни разу не вышел на поле в составе парижан. В минувшем сезоне основным голкипером парижской команды был Джанлуиджи Доннарумма, летом перешедший в «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 место в воротах действующего победителя Лиги чемпионов занимает Люка Шевалье, ранее игравший за «Лилль».