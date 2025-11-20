Головин — о Сафонове в «ПСЖ»: Может потерять уверенность в себе

26-летний Сафонов в текущем сезоне еще ни разу не вышел на поле в составе «ПСЖ». Ворота парижан защищает перешедший из «Лилля» Люка Шевалье. В составе сборной России Сафонов провел три встречи, в которых пропустил три мяча.
— С Матвеем Сафоновым разговаривали после пропущенного гола в матче с Перу?
— Нет, мы просто попрощались, он уехал в клуб. Мы даже с ним толком не поговорили, он сразу в Питер прилетел. Это была уже предыгровая тренировка, пару слов, потом по номерам спать. Потом уже день игры, надо о ней думать, даже не получилось пообщаться. И после игры попрощались.
— А во Франции встретиться, круассаны поесть?
— А как? У нас же игры, тренировки каждый день. Надо кому-то же прилететь к кому-то. А у нас каждый день игры игры игры. Лига чемпионов что у них, что у нас. Нереально. У нас выходных не было месяц или больше, поэтому никак.
— Мотя в этом сезоне все время на замене. Как-то это на нем сказывается?
— Я же говорю, что даже с ним толком не смог поговорить. В любом случае, да. Так или иначе, если ты не играешь, ты можешь как угодно это скрывать, но тебе самому будет не по себе. И можешь потерять уверенность. Это может влиять на кого-то больше, на кого-то меньше. Мотя — такой позитивный чувак. Я думаю, что сохраняет позитив, но в любом случае чуть чуть это сказывается, — приводит слова Головина «Матч ТВ».