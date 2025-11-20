Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Головин — о Сафонове в «ПСЖ»: Может потерять уверенность в себе

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал ситуацию с отсутствием игровой практики у российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

26-летний Сафонов в текущем сезоне еще ни разу не вышел на поле в составе «ПСЖ». Ворота парижан защищает перешедший из «Лилля» Люка Шевалье. В составе сборной России Сафонов провел три встречи, в которых пропустил три мяча.

— С Матвеем Сафоновым разговаривали после пропущенного гола в матче с Перу?

— Нет, мы просто попрощались, он уехал в клуб. Мы даже с ним толком не поговорили, он сразу в Питер прилетел. Это была уже предыгровая тренировка, пару слов, потом по номерам спать. Потом уже день игры, надо о ней думать, даже не получилось пообщаться. И после игры попрощались.

— А во Франции встретиться, круассаны поесть?

— А как? У нас же игры, тренировки каждый день. Надо кому-то же прилететь к кому-то. А у нас каждый день игры игры игры. Лига чемпионов что у них, что у нас. Нереально. У нас выходных не было месяц или больше, поэтому никак.

— Мотя в этом сезоне все время на замене. Как-то это на нем сказывается?

— Я же говорю, что даже с ним толком не смог поговорить. В любом случае, да. Так или иначе, если ты не играешь, ты можешь как угодно это скрывать, но тебе самому будет не по себе. И можешь потерять уверенность. Это может влиять на кого-то больше, на кого-то меньше. Мотя — такой позитивный чувак. Я думаю, что сохраняет позитив, но в любом случае чуть чуть это сказывается, — приводит слова Головина «Матч ТВ».