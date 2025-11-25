Ричмонд
Надаль отреагировал на ситуацию с контрактом Винисиуса в «Реале»

Легендарный испанский теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль высказался о слухах про нежелание Винисиуса продлевать контракт с мадридским клубом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний бразильский нападающий Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом» из-за напряженных отношений с новым главным тренером клуба Хаби Алонсо.

«Ситуацию с Винисиусом можно решить путем диалога. Это требует взаимопонимания со всех сторон. Винисиус должен помнить, кто главный, и уважать это, а также клуб, не забывая, что значит быть игроком “Реала”. Но я думаю, он старается, и все в его поведении, что так не нравится людям, можно исправить с помощью диалога и осознания того, что определенные вещи требуют улучшения.

Первый, кто должен стремиться к совершенствованию, — это он сам. Я слышу его в интервью, и он говорит, что хочет совершенствоваться во всех аспектах. Ему нужно найти надежных союзников, в том числе в “Реале”, и у него будут люди, которые будут помогать ему советом.

Более того, Винисиус — это актив, который невозможно обесценить, и его необходимо защищать с точки зрения его имиджа, игровых способностей и его ценности для клуба. “Реал”, будучи очень большим клубом, знает, как справиться с этой ситуацией», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Во всех турнирах нападающий провел 339 матчей за клуб, в которых забил 111 мячей и сделал 89 результативных передач.