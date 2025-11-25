Рафинья обвинил себя в затянувшемся восстановлении от травмы

"Мне было очень тяжело, были очень сложные моменты. Я из тех футболистов, кто всегда хочет выходить на поле и помогать команде как можно больше, но эти два месяца без игры были действительно трудными.



Сейчас я работаю, чтобы вернуться к своей стопроцентной форме. Это была мышечная травма, и после нее всегда непросто восстанавливаться: вроде чувствуешь себя отлично, думаешь, что уже на уровне, и в этот момент снова можешь получить травму — как это произошло со мной. Пытаюсь вернуть лучшие физические кондиции, чтобы снова быть на 100% готовым и помогать команде.