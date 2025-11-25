Ричмонд
Рафинья обвинил себя в затянувшемся восстановлении от травмы

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал свое затяжное восстановление от травм, из-за которого пропустил несколько месяцев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, в конце сентября Рафинья не смог доиграть матч 6-го тура Ла Лиги против «Овьедо» и был заменен на 65-й минуте из-за дискомфорта в подколенном сухожилии. Позднее футболист испытывал проблемы с мышцей бедра.

В субботу, 22 ноября, Рафинья впервые после травмы сыграл 9 минут в матче чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0). Игрок вышел на поле на 81-й минуте встречи.

"Мне было очень тяжело, были очень сложные моменты. Я из тех футболистов, кто всегда хочет выходить на поле и помогать команде как можно больше, но эти два месяца без игры были действительно трудными.

Сейчас я работаю, чтобы вернуться к своей стопроцентной форме. Это была мышечная травма, и после нее всегда непросто восстанавливаться: вроде чувствуешь себя отлично, думаешь, что уже на уровне, и в этот момент снова можешь получить травму — как это произошло со мной. Пытаюсь вернуть лучшие физические кондиции, чтобы снова быть на 100% готовым и помогать команде.

У меня было два рецидива: первый — по моей вине, и второй я тоже беру на себя. Я беру ответственность за оба рецидива, потому что хотел вернуться на поле раньше времени. Это моя ошибка", — сказал Рафинья на пресс-конференции.

Рафинья попал в заявку «Барселоны» на выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».