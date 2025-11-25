Кейн отреагировал на слухи об интересе со стороны «Барселоны»

Ранее в СМИ писали, что «Барселона» может купить Кейна за €65 млн.
Действующее соглашение форварда с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2027 года.
«Я ни с кем не контактировал. Со мной никто не связывался. Я чувствую себя максимально комфортно в текущей ситуации, хоть мы еще и не обсуждали мое будущее с “Баварией”.
Нет причин для спешки. Я счастлив в Мюнхене. Это заметно по моей игре. Если со мной свяжутся, тогда посмотрим. Но я пока не думаю о новом сезоне. Сначала надо дождаться чемпионата мира этим летом. И вряд ли что-либо изменится по окончании сезона.
Стоит ли волноваться болельщикам “Баварии”? Не думаю», — приводит слова Кейна Bild.
В текущем сезоне 32-летний Кейн провел за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отметился тремя результативными передачами.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко. Завтра, 26 ноября, подопечные Венсана Компани на выезде сыграют с «Арсеналом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.