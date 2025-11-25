Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Торпедо
0
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.91
П2
1.30
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.25
П2
2.44
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.70
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.79
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.95
П2
4.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
9.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.48
П2
2.43
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.47
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.42

Кейн отреагировал на слухи об интересе со стороны «Барселоны»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн высказался о слухах про возможный переход в «Барселону».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее в СМИ писали, что «Барселона» может купить Кейна за €65 млн.

Действующее соглашение форварда с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Я ни с кем не контактировал. Со мной никто не связывался. Я чувствую себя максимально комфортно в текущей ситуации, хоть мы еще и не обсуждали мое будущее с “Баварией”.

Нет причин для спешки. Я счастлив в Мюнхене. Это заметно по моей игре. Если со мной свяжутся, тогда посмотрим. Но я пока не думаю о новом сезоне. Сначала надо дождаться чемпионата мира этим летом. И вряд ли что-либо изменится по окончании сезона.

Стоит ли волноваться болельщикам “Баварии”? Не думаю», — приводит слова Кейна Bild.

В текущем сезоне 32-летний Кейн провел за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отметился тремя результативными передачами.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко. Завтра, 26 ноября, подопечные Венсана Компани на выезде сыграют с «Арсеналом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.