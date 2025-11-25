Кейн отреагировал на слухи об интересе со стороны «Барселоны»

«Я ни с кем не контактировал. Со мной никто не связывался. Я чувствую себя максимально комфортно в текущей ситуации, хоть мы еще и не обсуждали мое будущее с “Баварией”.



Нет причин для спешки. Я счастлив в Мюнхене. Это заметно по моей игре. Если со мной свяжутся, тогда посмотрим. Но я пока не думаю о новом сезоне. Сначала надо дождаться чемпионата мира этим летом. И вряд ли что-либо изменится по окончании сезона.



Стоит ли волноваться болельщикам “Баварии”? Не думаю», — приводит слова Кейна Bild.