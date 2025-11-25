СМИ: Руководство «Реала» полностью поддерживает Хаби Алонсо

Как сообщает источник, Хаби Алонсо воспринимается клубным руководством как идеальный наставник для коллектива. В «Реале» поддерживают все решения, принимаемые испанским специалистом. Это касается, в частности, тактических экспериментов и решений по заменам игроков, включая Винисиуса Жуниора. Авторитет Алонсо внутри команды, согласно данным Marca, считается выше авторитета любого футболиста. Он позиционируется как лидер, способный уверенно вести проект вперед.
Ранее СМИ писали о том, что Хаби Алонсо может покинуть испанский клуб и возглавить английский «Ливерпуль». Также сообщалось о конфликте специалиста с форвардом Винисиусом, из-за которого бразилец якобы передумал продлевать контракт со «сливочными».
По данным Cadena SER, работой Алонсо недовольны еще два футболиста «Реала». Федерико Вальверде желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника. Джуд Беллингем пока не может найти своего места в системе Алонсо, и не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей.
В последних двух матчах Ла Лиги мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2). В 14-м туре «Реал» сыграет в гостях с «Жироной» 30 ноября.
«Реал» после 13 туров чемпионата Испании набрал 32 очка и лидирует в таблице. Мадридцы опережают идущую второй «Барселону» на одно очко.