Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.20
П2
6.40
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.65
П2
1.81
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.53
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.60
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.46
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.81
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.81
П2
6.10

Трибуну стадиона «Страсбура» строят из деталей списанных самолетов

На запчасти разобрали 30 лайнеров.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Новую трибуну на стадионе французского «Страсбура» строят из запчастей списанных самолетов.

Компания Populous представила новый экопроект по строительству стадиона. На запчасти разобрали 30 самолетов Airbus 340. Из фюзеляжей сделали козырек южной трибуны из 196 сегментов. Этот способ позволил сэкономить на строительных материалах. Всего на реконструкцию стадиона уйдет примерно 180 миллионов евро, а вместимость увеличится с 26 до 32 тысяч зрителей.

Это первый в мире пример использования авиационных отходов в масштабном архитектурном проекте стадиона.

«Трибуна, расположенная в районе Ла Мену, спроектирована совместно с архитектурным бюро Rey-de-Crécy. В конструкцию интегрировано 196 алюминиевых сегментов, вырезанных из фюзеляжей самолетов, образующих непрерывную систему солнцезащиты (brise-soleil). Она не только регулирует освещение, но и придает зданию эффектный, мерцающий вид», — пишет Designboom.

По словам президента компании Франсуа Клемана, эта идея родилась в 2020 году во время карантина, потому что именно в этот момент авиационная отрасль остановилась и многие самолеты были выведены из строя.

«Мы стремились переосмыслить утратившие функцию материалы и придать им новую жизнь в устойчивом архитектурном контексте», — говорит Клеман.