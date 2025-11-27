«Ливерпуль» не будет увольнять Слота после трех разгромов подряд

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2). Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

