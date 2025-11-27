«Ливерпуль» не будет увольнять Слота после трех разгромов подряд

По информации источника, руководство «Ливерпуля» поддерживает 47-летнего нидерландского специалиста и в настоящий момент не рассматривает вариант с его отставкой.
Накануне «Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ (1:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов и повторил антирекорд 72-летней давности, проиграв три матча подряд во всех турнирах с разницей в три мяча и более.
Напомним, что «Ливерпуль» начал сезон с поражения в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэласа» (2:2, пен. 2:3), после чего одержал семь подряд побед. В конце сентября у мерсисайдцев началась неудачная серия, по ходу которой они проиграли 9 из 12 матчей.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в семи очках от зоны вылета. В Лиге чемпионов «красные» располагаются на 13-й строчке.
Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2). Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.