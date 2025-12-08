Ричмонд
Сафонов и Забарный не испытывают негатива друг к другу

Как сообщает L'Equipe, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и украинский защитник парижан Илья Забарный находятся в рабочих профессиональных отношениях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Сафонов — вратарь сборной России, но в их отношениях нет никакого негатива, между ними есть уважение на профессиональном уровне», — указано в публикации.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова. Украинский футболист в текущем сезоне сыграл в 16 матчах.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

6 декабря Матвей Сафонов впервые в сезоне-2025/26 занял место в воротах «ПСЖ», отыграв «на ноль» в матче 15-го тура Лиги 1 против «Ренна» (5:0). При этом Забарный в заявке отсутствовал. Главный тренер парижан Луис Энрике объяснил это состоянием здоровья украинца.