Зимой защитник Араухо из-за стресса может покинуть «Барселону»

26‑летний уругвайский футболист Рональд Араухо не принимает участия в матчах с конца ноября. Сначала главный тренер каталонцев Ханс‑Дитер Флик заявил, что у футболиста ротавирусная инфекция. Затем издание Mundo Deportivo сообщило, что Араухо страдает от психологических проблем и получил внеплановый отпуск.
По информации источника, проблемы Араухо со здоровьем достаточно серьезны, и он может больше не вернуться в состав «Барселоны». Зимой каталонцы могут подписать нового центрального защитника.
Подчеркивается, что Араухо попросил у «Барселоны» неограниченное количество времени, чтобы восстановить эмоциональное состояние, которое существенно ухудшилось после матча Лиги чемпионов с «Челси», где игрок получил красную карточку на 44-й минуте, а сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:3.
Рональд Араухо перешел в «Барселону» из клуба «Бостон Ривер» летом 2018 года. В общей сложности защитник провел за сине-гранатовых 190 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач.