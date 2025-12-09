Зимой защитник Араухо из-за стресса может покинуть «Барселону»

26‑летний уругвайский футболист Рональд Араухо не принимает участия в матчах с конца ноября. Сначала главный тренер каталонцев Ханс‑Дитер Флик заявил, что у футболиста ротавирусная инфекция. Затем издание Mundo Deportivo сообщило, что Араухо страдает от психологических проблем и получил внеплановый отпуск.