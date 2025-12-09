Ричмонд
В ФИФА подали жалобу на Инфантино

Некоммерческая организация FairSquare подала в комитет по этике ФИФА официальную жалобу на президента организации Джанни Инфантино.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным The Athletic, в документе утверждается, что президент ФИФА, «неоднократно нарушил» обязанность соблюдать политический нейтралитет со ссылкой на статью 15 Кодекса этики Федерации.

Жалоба также содержит просьбу о расследовании процесса вручения президенту США Дональду Трампу первой Премии мира ФИФА.

Инициаторы жалобы назвали несколько эпизодов, которые могут быть расценены как нарушение: одобрение политической программы Дональда Трампа, вручение Премии мира президенту США, а также хвалебные речи в адрес американского главы.

Согласно правилам ФИФА, санкции за нарушение любых правил и положений могут включать предупреждение, выговор, штраф, обучение по соблюдению правил и запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Инфантино неоднократно заявлял о дружеских отношениях с Трампом, а на вопрос, получит ли президент США премию мира, уклончиво ответил: «Я думаю, мы все должны поддержать то, что он делает, потому что, по-моему, это выглядит довольно хорошо».

Летом 2025 года Джанни Инфантино подарил Трампу настоящий трофей чемпиона клубного ЧМ, тогда как победитель турнира «Челси» получил копию.