Месси откроет 20-метровую статую самому себе в Индии

Месси посетит Индию в рамках трехдневного турне. Аргентинец с партнерами по «Интер Майами» Луисом Суаресом и Родриго Де Паулем кроме Калькутты приедет в Хайдарабад, Мумбаи и Дели.
Фанаты смогут посетить фан-зону посвященную Месси, где возвели скульптуру футболиста, восседающего на троне в зале, украшенном копиями его 48 трофеев. Также был воссоздан дом футболиста в Майами с манекенами игрока и его семьи.
Напомним, на минувших выходных Месси в составе «Интер Майами» впервые в истории клуба стал чемпионом МЛС, обыграв в финале плей-офф «Ванкувер» (3:1). Аргентинец с двумя результативными передачами был признан самым ценным игроком матча. Позднее он во второй раз стал самым ценным футболистом сезона в МЛС.
38-летний Месси стал обладателем 48-го трофея в карьере. С «Интер Майами» он выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев Месси завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.