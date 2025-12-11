Месси откроет 20-метровую статую самому себе в Индии

Напомним, на минувших выходных Месси в составе «Интер Майами» впервые в истории клуба стал чемпионом МЛС, обыграв в финале плей-офф «Ванкувер» (3:1). Аргентинец с двумя результативными передачами был признан самым ценным игроком матча. Позднее он во второй раз стал самым ценным футболистом сезона в МЛС.