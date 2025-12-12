Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА и биатлон: что смотреть сегодня

Биатлон. Мужчины. Кубок России. 2-й этап. Индивидуальная гонка. 15 км
10:00 Где смотреть: «Матч ТВ».
В Тюмени продолжается второй этап Кубка России по биатлону сезона-2025/26.
Вчера награды разыграли девушки, сегодня на старт выйдут мужчины в индивидуальной гонке на 15 км. На первом этапе в Ханты-Мансийске в спринте победу одержал представитель Беларуси Антон Смольский. В гонке преследования золото завоевал россиянин Кирилл Бажин. Смольский и Бажин занимают лидирующие строчки в общем зачете турнира.
Представитель Свердловской области Бажин может занять первое место в общем зачете Кубка России, если победит в Тюмени. На прошлом этапе спортсмен допустил лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах. Так что Бажин имеет неплохие шансы на золото, если останется точным в стрельбе.
Футбол. Ла Лига. 16-й тур. «Реал Сосьедад» — «Жирона»
23:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» с российским полузащитником Арсеном Захаряном в составе примет на своем поле «Жирону».
«Реал Сосьедад» выдал слабый старт сезона и сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги с 16 очками. Первую победу получилось добыть лишь в 6-м туре, но закрепить успех не удалось, после этого последовали два поражения. В последнем туре чемпионата страны «баски» встречались с «Алавесом» и проиграли с минимальным счетом 0:1. Российский полузащитник команды Арсен Захарян в этом матче сыграл 12 минут. В текущем сезоне футболист провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
«Жирона» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками. Команда застряла в зоне вылета и пытается выбраться из этого положения. В 15 турах «Жирона» одержала лишь две победы при семи поражениях, шесть матчей команда закончила вничью. В последнем туре подопечные Мичела на выезде крупно уступили «Эльче» (0:3). Какая команда наберет очки в этом матче?
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс»
04:30 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в VK.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» с россиянином Егором Деминым в составе на выезде сыграет против «Далласа».
«Даллас» с первым номером драфта НБА этого год Купером Флэггом в пяти последних встречах одержал четыре победы. После травмы восстановился звездный центровой Энтони Дэвис, который приносит пользу команде. В последнем матче «Даллас» обыграл сильный «Хьюстон» в Кевином Дюрантом, хотя не считался фаворитом (122:109). «Даллас» с 9 победами и 16 поражениями идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Бруклин» в последних четырех встречах одержал три победы, в том числе благодаря надежной игре российского разыгрывающего Егора Демина. В среднем он проводит на площадке 23 минуты, в которых набирает 8,3 очка, делает 3,3 подбора и отдает 3,7 передачи. Также у «Нетс» выделяется Майкл Портер, перешедший из «Денвера». «Бруклин» с 6 победами и 17 поражениями располагается на 13-м месте на Востоке. Сможет ли «Бруклин» обыграть «Даллас» в гостях? Ответ узнаем уже скоро.