Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА и биатлон: что смотреть сегодня

«Реал Сосьедад» выдал слабый старт сезона и сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги с 16 очками. Первую победу получилось добыть лишь в 6-м туре, но закрепить успех не удалось, после этого последовали два поражения. В последнем туре чемпионата страны «баски» встречались с «Алавесом» и проиграли с минимальным счетом 0:1. Российский полузащитник команды Арсен Захарян в этом матче сыграл 12 минут. В текущем сезоне футболист провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.