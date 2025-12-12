Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА и биатлон: что смотреть сегодня

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2

Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА и биатлон: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 12 декабря, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Биатлон. Мужчины. Кубок России. 2-й этап. Индивидуальная гонка. 15 км

10:00 Где смотреть: «Матч ТВ».

В Тюмени продолжается второй этап Кубка России по биатлону сезона-2025/26.

Вчера награды разыграли девушки, сегодня на старт выйдут мужчины в индивидуальной гонке на 15 км. На первом этапе в Ханты-Мансийске в спринте победу одержал представитель Беларуси Антон Смольский. В гонке преследования золото завоевал россиянин Кирилл Бажин. Смольский и Бажин занимают лидирующие строчки в общем зачете турнира.

Представитель Свердловской области Бажин может занять первое место в общем зачете Кубка России, если победит в Тюмени. На прошлом этапе спортсмен допустил лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах. Так что Бажин имеет неплохие шансы на золото, если останется точным в стрельбе.

Футбол. Ла Лига. 16-й тур. «Реал Сосьедад» — «Жирона»

23:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» с российским полузащитником Арсеном Захаряном в составе примет на своем поле «Жирону».

«Реал Сосьедад» выдал слабый старт сезона и сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги с 16 очками. Первую победу получилось добыть лишь в 6-м туре, но закрепить успех не удалось, после этого последовали два поражения. В последнем туре чемпионата страны «баски» встречались с «Алавесом» и проиграли с минимальным счетом 0:1. Российский полузащитник команды Арсен Захарян в этом матче сыграл 12 минут. В текущем сезоне футболист провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

«Жирона» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками. Команда застряла в зоне вылета и пытается выбраться из этого положения. В 15 турах «Жирона» одержала лишь две победы при семи поражениях, шесть матчей команда закончила вничью. В последнем туре подопечные Мичела на выезде крупно уступили «Эльче» (0:3). Какая команда наберет очки в этом матче?

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс»

04:30 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в VK.

В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» с россиянином Егором Деминым в составе на выезде сыграет против «Далласа».

«Даллас» с первым номером драфта НБА этого год Купером Флэггом в пяти последних встречах одержал четыре победы. После травмы восстановился звездный центровой Энтони Дэвис, который приносит пользу команде. В последнем матче «Даллас» обыграл сильный «Хьюстон» в Кевином Дюрантом, хотя не считался фаворитом (122:109). «Даллас» с 9 победами и 16 поражениями идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Бруклин» в последних четырех встречах одержал три победы, в том числе благодаря надежной игре российского разыгрывающего Егора Демина. В среднем он проводит на площадке 23 минуты, в которых набирает 8,3 очка, делает 3,3 подбора и отдает 3,7 передачи. Также у «Нетс» выделяется Майкл Портер, перешедший из «Денвера». «Бруклин» с 6 победами и 17 поражениями располагается на 13-м месте на Востоке. Сможет ли «Бруклин» обыграть «Даллас» в гостях? Ответ узнаем уже скоро.


Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше