Рыночная стоимость Федора Чалова упала на €2 млн

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость российского нападающего греческого клуба ПАОК Федора Чалова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

После сегодняшнего обновления Чалов стал стоить €5,5 млн. Предыдущее обновление состоялось в мае 2025 года, тогда стоимость форварда составляла €7,5 млн. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году, когда Чалов выступал за ЦСКА — €16 млн.

27-летний футболист играет в Греции с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Федор Чалов провел за ПАОК 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее нападающий защищал цвета ЦСКА и играл на правах аренды за «Базель». Вместе с армейцами Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне чемпионата Греции ПАОК располагается на втором месте в турнирной таблице с 32 очками, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на два балла.

В Лиге Европы подопечные Рэзвана Луческу занимают 18-е место с 9 очками. В следующем туре ПАОК примет на свое поле испанский «Бетис». Встреча состоится 22 января.