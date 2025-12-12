Энцо Мареска признан лучшим тренером ноября в АПЛ

В прошлом месяце «Челси» провел четыре матча в чемпионате Англии, одержав три победы. «Синие» на выезде обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:0 и «Бернли» (2:0). А также на домашнем поле были сильнее «Вулверхэмптона» (3:0) и сыграли вничью с лидирующем в турнирной таблице «Арсеналом» (1:1).