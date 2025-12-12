Ричмонд
Энцо Мареска признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска получил награду лучшему тренеру ноября в Английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба чемпионата.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В прошлом месяце «Челси» провел четыре матча в чемпионате Англии, одержав три победы. «Синие» на выезде обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:0 и «Бернли» (2:0). А также на домашнем поле были сильнее «Вулверхэмптона» (3:0) и сыграли вничью с лидирующем в турнирной таблице «Арсеналом» (1:1).

Конкурентами Энцо Марески в ноябре были наставник «Арсенала» Микель Артета, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер и Марку Силва из «Фулхэма».

45-летний Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. Под руководством итальянского специалиста «синие» в сезоне-2024/25 стали победителями Лиги конференций, а также выиграли Клубный чемпионат мира-2025.

В текущем сезоне «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 25 очками. Подопечные Марески отстают от занимающего первое место «Арсенала» на восемь баллов. В следующем туре лондонский клуб 13 декабря на своем поле сыграет с «Эвертоном».