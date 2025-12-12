Ричмонд
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.91
П2
3.38
Футбол. Франция
22:45
Анже
:
Нант
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.27
П2
3.64
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.91
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова после двух сухих матчей

После травмы основного голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье Матвей Сафонов провел свои первые матчи в сезоне-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В первой же игре против «Ренна» (5:0) после длительного простоя воспитанник «Краснодара» отметился «сухарем» и несколькими впечатляющими сейвами. В следующей игре с «Атлетиком» (0:0) Сафонов вновь не дал повода усомниться в себе. Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры.

«У Шевалье была небольшая травма, он вернулся, сегодня тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть еще одного игрока, который не играл с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, и мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Он повысил свой профессионализм и улучшил свои личностные качества. Я очень рад, что у нас есть три первоклассных вратаря», — сказал испанский тренер.

При этом он не сказал, кто появится в стартовом составе в матче 16-го тура Лиги 1 против «Меца»:

«Это всегда зависит от ситуации. Я очень доверяю всем трем вратарям, важно быть готовым, когда появляется возможность, и Сафонов это показал. Завтра увидим», — цитирует слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Футбол. Франция
13.12
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
