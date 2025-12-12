Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова после двух сухих матчей

В первой же игре против «Ренна» (5:0) после длительного простоя воспитанник «Краснодара» отметился «сухарем» и несколькими впечатляющими сейвами. В следующей игре с «Атлетиком» (0:0) Сафонов вновь не дал повода усомниться в себе. Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры.
«У Шевалье была небольшая травма, он вернулся, сегодня тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть еще одного игрока, который не играл с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, и мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Он повысил свой профессионализм и улучшил свои личностные качества. Я очень рад, что у нас есть три первоклассных вратаря», — сказал испанский тренер.
При этом он не сказал, кто появится в стартовом составе в матче 16-го тура Лиги 1 против «Меца»:
«Это всегда зависит от ситуации. Я очень доверяю всем трем вратарям, важно быть готовым, когда появляется возможность, и Сафонов это показал. Завтра увидим», — цитирует слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.