Назван лучший игрок ноября в Английской Премьер-лиге

В ноябре Игор Тьяго провел четыре матча в чемпионате Англии, в которых забил пять мячей. Игор Тьяго забил гол в матче с «Брайтоном» (1:2), а также отмечался дублем в играх с «Ньюкаслом» (3:1) и «Бернли» (3:1).
Конкурентами Игора Тьяго в этом месяце были Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед»), Кирнан Дьюсбери-Холл («Эвертон»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Рис Джеймс («Челси») и Деклан Райс («Арсенал»).
Игор Тьяго выступает за «Брентфорд» с 2024 года. В этом сезоне на счету нападающего 16 матчей за клуб и 12 забитых голов.
«Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии — 19 очков за 15 матчей.
Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября. «Челси» под его руководством одержал три победы и один раз сыграл вничью.