Арбелоа взял на себя вину за поражение «Реала» в Кубке Испании

«В этом клубе даже ничья — плохой результат, трагедия, а представьте, чем будет такое поражение. Особенно от команды из другой лиги. Если кто-то и несет ответственность, так это я, потому что именно я выбирал состав, стиль игры и замены. Могу только поблагодарить футболистов за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически.



Я был убежден, что это подходящий состав. У меня очень талантливая команда, но футболистам нелегко начать делать то, о чем я прошу, уже на следующий день. Я чувствую, что в итоге несу ответственность», — сказал Арбелоа во время послематчевой пресс-конференции.