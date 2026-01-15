Арбелоа взял на себя вину за поражение «Реала» в Кубке Испании

«В этом клубе даже ничья — плохой результат, трагедия, а представьте, чем будет такое поражение. Особенно от команды из другой лиги. Если кто-то и несет ответственность, так это я, потому что именно я выбирал состав, стиль игры и замены. Могу только поблагодарить футболистов за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически.
Я был убежден, что это подходящий состав. У меня очень талантливая команда, но футболистам нелегко начать делать то, о чем я прошу, уже на следующий день. Я чувствую, что в итоге несу ответственность», — сказал Арбелоа во время послематчевой пресс-конференции.
Также Арбелоа был задан вопрос о том, как он будет объяснять президенту «Реала» Флорентино Пересу причины столь раннего вылета из турнира.
«Мне не нужно ничего объяснять президенту. Он знает гораздо больше меня благодаря своему опыту. Он является президентом 25 лет и более долгое время болеет за “Реал”. Он знает историю этого клуба. Мы — клуб-победитель, и мы смотрим только в будущее. Уже думаем о Ла Лиге и Лиге чемпионов, которые являются нашими главными целями. Все остальное — в прошлом», — сказал Арбелоа.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. В субботу, 17 января, «сливочные» дома сыграют против «Леванте». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.