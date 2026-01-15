Фанат «Альбасете» бросил банан в сторону Винисиуса

По данным источника, во время предматчевой разминки в адрес Винисиуса доносились расистские реплики. После финального свистка один из фанатов бросил банан в сторону 25-летнего бразильца. Инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В «Альбасете» заявили, что уже разыскивают этого болельщика.