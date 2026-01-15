Фанат «Альбасете» бросил банан в сторону Винисиуса

В среду, 14 января, мадридцы в гостях уступили клубу из Сегунды «Альбасете» со счетом 2:3 в матче ⅛ финала Кубка Испании. Как сообщает AS, во время матча нападающий «Реала» Винисиус подвергся оскорблениям на почве расизма.
По данным источника, во время предматчевой разминки в адрес Винисиуса доносились расистские реплики. После финального свистка один из фанатов бросил банан в сторону 25-летнего бразильца. Инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В «Альбасете» заявили, что уже разыскивают этого болельщика.
Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. Бразилец провел 350 матчей за мадридцев, в которых забил 112 мячей и сделал 91 результативную передачу. Вместе со «сливочными» он стал трехкратным чемпионом Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.
Бразилец является одним из самых известных борцов с расизмом в современном футболе. Ранее Винисиус заявлял, что в Испании большие проблемы с расизмом и призывал отобрать у страны право проведения чемпионата мира 2030 года.