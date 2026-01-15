Слуцкий: Вообще нет мысли возвращаться в чемпионат России

— Мне кажется, что вы когда-то говорили: «В “Спартак” не пойду». Сейчас такого уже нет. Ну, честно, давайте…
— Сева, я понимаю твои провокационные вопросы. Ещё раз говорю: пока у меня вообще нет мысли возвращаться в чемпионат России.
— Теоретически это возможно?
— Ну, наверное…
— Тут ответить не «наверное» надо! Варианта ответа два: да или нет.
— Не знаю. Это сложно! Надо смотреть, какие там обстоятельства. Но это, скорее всего, нет, чем да, — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Fonbet».
Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в 2024 году. Его контракт с клубом истекает в 2027 году. Слуцкий плодотворно провел два сезона с командой. Он дважды занимал с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и взял два Суперкубка.
До назначения в «Шанхай Шэньхуа» последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. 54-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015-го по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.