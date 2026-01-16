Марк-Андре Тер Штеген уходит из «Барселоны» в «Жирону»

33-летний немец присоединится к бело-красным на правах аренды до конца текущего сезона. Клубы из Каталонии достигли принципиального соглашения и обсуждают последние детали сделки.
Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 11,5 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В общей сложности тер Штеген выиграл с «Барселоной» 19 турниров, в том числе шесть чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне тер Штеген из-за проблем со спиной и коленом провел лишь один матч — в декабре в Кубке Испании против «Гвадалахары» (2:0), выступающей в третьем по силе дивизионе страны. В этом сезоне первым вратарем сине-гранатовых является Жоан Гарсия.
В «Жироне» тер Штеген будет бороться за место вратаря с 34-летним аргентинцем Пауло Гассанигой и 20-летним украинцем Владиславом Крапивцовым.
«Жирона» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги и находится в четырех очках от зоны вылета в Сегунду. Сегодня, 16 января, бело-красные на выезде сыграют против еще одного клуба из Каталонии — «Эспаньола». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.