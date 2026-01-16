Марк-Андре Тер Штеген уходит из «Барселоны» в «Жирону»

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 11,5 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В общей сложности тер Штеген выиграл с «Барселоной» 19 турниров, в том числе шесть чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов.