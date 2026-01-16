Онопко: «Барселона» не купила меня, потому что я некрасивый

«Это интересная и очень длинная история. Радомир Антич позвонил мне, потому что хотел видеть меня в своей команде. Он работал в “Овьедо”, а затем ушел в “Атлетико”. Я подписал контракт с “Овьедо” в августе, но приехал только в январе. Я попросил включить в контракт пункт, позволяющий мне уйти, если другой клуб заплатит на один доллар больше, чем “Овьедо”. Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от “Атлетико”, но я уже подписал контракт с “Овьедо”. В “Атлетико” я не перешел из-за обмана агентов. Мне сказали: “Если ты не поедешь в “Овьедо”, тебя накажут”. Но в итоге я приехал и был счастлив», — объяснил Онопко.