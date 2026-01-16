Онопко: «Барселона» не купила меня, потому что я некрасивый

«Совсем недавно я узнал, что “Барселона” хотела меня подписать. Но Кройф или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, и поэтому меня не взяли», — приводит слова Онопко Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст El Bigote de Abadía.
Онопко так и не стал игроком «Барселоны», но играл против каталонцев. Он даже побеждал на «Камп Ноу» в составе «Овьедо». Это произошло 27 мая 2001 года, когда главным тренером команды был Радомир Антич.
«В тот день Радо заплатил нам премию за победу из собственного кармана. Перед матчем он сказал, что сделает это, и сдержал слово», — вспомнил 56-летний Онопко, который также рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Атлетико».
«Это интересная и очень длинная история. Радомир Антич позвонил мне, потому что хотел видеть меня в своей команде. Он работал в “Овьедо”, а затем ушел в “Атлетико”. Я подписал контракт с “Овьедо” в августе, но приехал только в январе. Я попросил включить в контракт пункт, позволяющий мне уйти, если другой клуб заплатит на один доллар больше, чем “Овьедо”. Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от “Атлетико”, но я уже подписал контракт с “Овьедо”. В “Атлетико” я не перешел из-за обмана агентов. Мне сказали: “Если ты не поедешь в “Овьедо”, тебя накажут”. Но в итоге я приехал и был счастлив», — объяснил Онопко.
Большую часть карьеры в Испании Онопко выступал за «Овьедо», в составе которого сыграл 222 матча, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи. Еще 29 матчей защитник провел в составе «Райо Вальекано».