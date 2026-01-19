Ричмонд
Клопп — об интересе «Реала»: Это просто шумиха в СМИ

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном назначении в «Реал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Глава глобального футбольного подразделения Red Bull Юрген Клопп ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Реала».

«На самом деле “Реал” не проявляет ко мне интерес, это просто шумиха в СМИ. Я последователен и не меняю своего мнения в одночасье. Конечно, я ничего полностью не исключаю, но мне 58 лет, и я очень доволен своим положением здесь», — приводит слова Клоппа The Touchline в соцсети X.

Сейчас мадридцев возглавляет возглавляет Альваро Арбелоа. Под его руководством команда провела две игры — в ⅛ финала Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» (2:3), а в 20-м туре Ла Лиги обыграл «Леванте» (2:0).

С января 2025 года Юрген Клопп занимает должность главы футбольного направления компании «Ред Булл». 58-летний немец работал с «Ливерпулем» с 2015-го по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц».

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Леванте
Футбол, Испания, 20-й тур
17.01.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу, 70104 зрителя
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Альваро дель Мораль
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
58′
Рауль Асенсио
(Арда Гюлер)
65′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
31′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
6
Эдуардо Камавинга
46′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
43′
46′
30
Франко Мастантуоно
17
Рауль Асенсио
90′
4
Давид Алаба
24
Дин Хейсен
61′
19
Дани Себальос
Леванте
13
Мэтью Райан
22
Джереми Толян
23
Мануэль Санчес
4
Адриан де ла Фуэнте
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
26
Карим Тунде
83′
8
Хон Оласагасти
9
Иван Ромеро
83′
19
Карлос Эспи
24
Карлос Альварес
83′
27
Пако Кортес
21
Карл Этта Эйонг
66′
14
Уго Рагубе
12
Унаи Венседор
17′
66′
18
Икер Лосада
Статистика
Реал
Леванте
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
11
0
Угловые
8
0
Фолы
12
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти