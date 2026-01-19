Клопп — об интересе «Реала»: Это просто шумиха в СМИ

Глава глобального футбольного подразделения Red Bull Юрген Клопп ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Реала».
«На самом деле “Реал” не проявляет ко мне интерес, это просто шумиха в СМИ. Я последователен и не меняю своего мнения в одночасье. Конечно, я ничего полностью не исключаю, но мне 58 лет, и я очень доволен своим положением здесь», — приводит слова Клоппа The Touchline в соцсети X.
Сейчас мадридцев возглавляет возглавляет Альваро Арбелоа. Под его руководством команда провела две игры — в ⅛ финала Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» (2:3), а в 20-м туре Ла Лиги обыграл «Леванте» (2:0).
С января 2025 года Юрген Клопп занимает должность главы футбольного направления компании «Ред Булл». 58-летний немец работал с «Ливерпулем» с 2015-го по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц».
