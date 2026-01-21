Игрока ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми

По информации колумбийки Мари, она познакомилась с Триай в Колумбии, а осенью 2024-го прибыла во Францию и приступила к обязанностям в доме Эрнандеса. На территории страны она находилась нелегально. 27-летняя колумбийка сопровождала Триай на ее встречах с подругами и на матчах ПСЖ. Спортсмен и его возлюбленная обещали помочь с документами, но так и не сделали этого, но по слов₽м истцов, им выдали фальшивые удостоверения личности. Позже Эрнандес и Триай сообщили колумбийке, что им нужно больше персонала для обеспечения порядка и охраны. Мари после этого перевезла в дом отца, мать и двух своих братьев, младшему из которых исполнилось 18 в феврале 2025-го.