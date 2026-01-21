Ричмонд
Игрока ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми

Колумбийская семья обвинила защитника Люку Эрнандеса в торговле людьми.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На защитника ПСЖ и сборной Франции Люку Эрнандеса обвиняет в торговле людьми и использовании нелегального труда колумбийская семья. Об этом сообщает Paris Match.

По информации источника, с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го на чемпиона мира 2018 года Эрнандесаи его возлюбленную Викторию Триай работала семья из Колумбии — муж с женой и их трое детей — без юридического оформления и с чрезмерно длинным рабочим дне без выходных. В число обязанностей входили уборка, готовка, охрана, обеспечение безопасности и присмотр за детьми.

По информации колумбийки Мари, она познакомилась с Триай в Колумбии, а осенью 2024-го прибыла во Францию и приступила к обязанностям в доме Эрнандеса. На территории страны она находилась нелегально. 27-летняя колумбийка сопровождала Триай на ее встречах с подругами и на матчах ПСЖ. Спортсмен и его возлюбленная обещали помочь с документами, но так и не сделали этого, но по слов₽м истцов, им выдали фальшивые удостоверения личности. Позже Эрнандес и Триай сообщили колумбийке, что им нужно больше персонала для обеспечения порядка и охраны. Мари после этого перевезла в дом отца, мать и двух своих братьев, младшему из которых исполнилось 18 в феврале 2025-го.

«Нами пользовались, унижали, платили намного меньше, чем мы заслуживали. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легальное оформление, но так и не делают его, обращаются с нами как с рабами», — настаивает Мари.

Трудового договора найма с семьей не заключали, зарплату они получали наличными и не имели права на социальные льготы или пособия по безработице. Эрнандес согласился оформить ирудовые отношения с семьей только в октябре 2025-го, когда Мари и ее мать были уволены из-за ссоры с Триай.