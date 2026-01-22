Футболист умер во время матча в Португалии

Согласно заявлению вице-президента клуба Жуана Андре, Басем почувствовал себя плохо недалеко от скамейки соперника и упал. Медицинская бригада клуба сразу оказала помощь, начав сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла примерно через 18 минут, но спасти футболиста не удалось.