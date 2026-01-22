Футболист умер во время матча в Португалии

Футболист потерял сознание на 27-й минуте игры против «Имортала» на стадионе в Ольяне. Причиной стала остановка сердца.
Согласно заявлению вице-президента клуба Жуана Андре, Басем почувствовал себя плохо недалеко от скамейки соперника и упал. Медицинская бригада клуба сразу оказала помощь, начав сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла примерно через 18 минут, но спасти футболиста не удалось.
27-летний Нассур Басем являлся воспитанником юношеских академий таких клубов, как «Рекрейо де Агеда», «Спортинг», «Академика» и «Спортинг Брага». На профессиональном уровне он выступал за «Маритиму» и «Оливейра ду Ошпитал».