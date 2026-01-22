Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.52
П2
3.24
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.21
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.18
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.93
П2
4.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.33
П2
3.08
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.93
П2
3.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.86
П2
3.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.02
П2
3.27
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.37
X
3.53
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Футболист умер во время матча в Португалии

Защитник португальского «Монкарапашенсе» Нассур Басем умер во время четвертьфинального матча Кубка Ассоциации Алгарве. Об этом сообщает 20minutos.es.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Футболист потерял сознание на 27-й минуте игры против «Имортала» на стадионе в Ольяне. Причиной стала остановка сердца.

Согласно заявлению вице-президента клуба Жуана Андре, Басем почувствовал себя плохо недалеко от скамейки соперника и упал. Медицинская бригада клуба сразу оказала помощь, начав сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла примерно через 18 минут, но спасти футболиста не удалось.

27-летний Нассур Басем являлся воспитанником юношеских академий таких клубов, как «Рекрейо де Агеда», «Спортинг», «Академика» и «Спортинг Брага». На профессиональном уровне он выступал за «Маритиму» и «Оливейра ду Ошпитал».