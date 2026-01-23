Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.13
П2
1.30
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.97
П2
2.82
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.33
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2

Моуринью раскритиковал топ-клубы за выбор тренеров без опыта

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал топ-клубы за их подход к выбору тренеров. Об этом сообщает The Touchline.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Отвечая на вопрос о возможности в будущем возглавить «Ювентус», 62-летний португалец заявил, что его удивляет тенденция последних лет, когда ведущие европейские клубы делают выбор в пользу начинающих тренеров без опыта.

«Да, если бы меня позвали, я бы тренировал “Ювентус”. В случае, если это произойдет в будущем, я займу тренерскую скамейку “Ювентуса”. Знаете, меня удивляет, когда тренеры с минимальным опытом получают возможность руководить большими клубами. Для меня не сюрприз, когда “Милан” приглашает Аллегри, “Ювентус” — Спаллетти, а “Рома” — Гасперини. Сюрприз — это когда люди, которые ничего не добились получают большие должности», — сказал Моуринью.

Ранее Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рому» и «Фенербахче».

После Нового года сразу несколько бывших клубов Моуринью назначили неопытных тренеров: «Челси» возглавил 41-летний Лиам Росеньор, «Манчестер Юнайтед» доверил команду до конца сезона 44-летнему Майклу Каррику, а «Реал» сделал выбор в пользу 43-летнего Альваро Арбелоа. Все они имеют минимальный опыт самостоятельной тренерской работы.

Моуринью возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года. Под его руководством «орлы» провели 26 матчей, в которых одержали 15 побед при пяти ничьих и шести поражениях.

«Бенфика» идет на третьем месте в чемпионате Португалии, а также занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и рискует не выйти в плей-офф. Кроме того, лиссабонский клуб вылетел из кубка Португалии на стадии ¼ финала, уступив «Порту» (0:1).