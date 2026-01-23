Моуринью раскритиковал топ-клубы за выбор тренеров без опыта

Отвечая на вопрос о возможности в будущем возглавить «Ювентус», 62-летний португалец заявил, что его удивляет тенденция последних лет, когда ведущие европейские клубы делают выбор в пользу начинающих тренеров без опыта.
«Да, если бы меня позвали, я бы тренировал “Ювентус”. В случае, если это произойдет в будущем, я займу тренерскую скамейку “Ювентуса”. Знаете, меня удивляет, когда тренеры с минимальным опытом получают возможность руководить большими клубами. Для меня не сюрприз, когда “Милан” приглашает Аллегри, “Ювентус” — Спаллетти, а “Рома” — Гасперини. Сюрприз — это когда люди, которые ничего не добились получают большие должности», — сказал Моуринью.
Ранее Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рому» и «Фенербахче».
После Нового года сразу несколько бывших клубов Моуринью назначили неопытных тренеров: «Челси» возглавил 41-летний Лиам Росеньор, «Манчестер Юнайтед» доверил команду до конца сезона 44-летнему Майклу Каррику, а «Реал» сделал выбор в пользу 43-летнего Альваро Арбелоа. Все они имеют минимальный опыт самостоятельной тренерской работы.
Моуринью возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года. Под его руководством «орлы» провели 26 матчей, в которых одержали 15 побед при пяти ничьих и шести поражениях.
«Бенфика» идет на третьем месте в чемпионате Португалии, а также занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и рискует не выйти в плей-офф. Кроме того, лиссабонский клуб вылетел из кубка Португалии на стадии ¼ финала, уступив «Порту» (0:1).