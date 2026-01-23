Моуринью раскритиковал топ-клубы за выбор тренеров без опыта

«Да, если бы меня позвали, я бы тренировал “Ювентус”. В случае, если это произойдет в будущем, я займу тренерскую скамейку “Ювентуса”. Знаете, меня удивляет, когда тренеры с минимальным опытом получают возможность руководить большими клубами. Для меня не сюрприз, когда “Милан” приглашает Аллегри, “Ювентус” — Спаллетти, а “Рома” — Гасперини. Сюрприз — это когда люди, которые ничего не добились получают большие должности», — сказал Моуринью.