Источник: «Челси» готов заплатить «Реалу» за Эндрика 80 млн евро

По данным источника, «синие» видят в бразильце идеального партнера для Эстевао. Эндрику будет гарантирована ведущая роль в «Челси», он идеально вписывается в систему лондонского клуба, которая направлена на подписание молодых футболистов. К Эндрику проявляют интерес и другие клубы, такие как «Атлетико», «Арсенал» и «ПСЖ». Это обстоятельство может значительно повысить цену форварда.
На данный момент Эндрик на правах аренды выступает за «Лион». В составе французского клуба он провел три матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В последней игре Эндрик оформил хет-трик, что способствовало победе команды со счетом 5:2. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Эндрик перешел в «Реал» из «Палмейраса» 2024 году за 47 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.