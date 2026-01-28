Источник: «Челси» готов заплатить «Реалу» за Эндрика 80 млн евро

По данным источника, «синие» видят в бразильце идеального партнера для Эстевао. Эндрику будет гарантирована ведущая роль в «Челси», он идеально вписывается в систему лондонского клуба, которая направлена на подписание молодых футболистов. К Эндрику проявляют интерес и другие клубы, такие как «Атлетико», «Арсенал» и «ПСЖ». Это обстоятельство может значительно повысить цену форварда.