«Реал Сосьедад» сообщил, когда Захарян возобновит тренировки в общей группе

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о том, когда в клубе ожидают возвращение российского полузащитника Арсена Захаряна к занятиям в общей группе. На данный момент он восстанавливается после травмы.
«Сегодня Захарян тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды. Его возвращение к работе в общей группе ожидается на этой неделе. Возможно, в пятницу», — сказал Мундуате в беседе со Sport24.
Напомним, Арсен Захарян получил травму правой прямой мышцы бедра во время матча с «Леганесом». Возвращение к полноценной активности по прогнозам врачей зависит от степени тяжести травмы и динамики клинической картины.
Захарян отметился голом в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом». В испанском клубе Захарян играет третий сезон, он дебютировал там в 2023 году и сыграл 29 матчей с тремя очками.
В нынешнем сезоне Захарян провел 16 неполных матчей за «Реал Сосьедад», забив 1 мяч в матче с «Леганесом».
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Арсен планирует покидать испанский клуб. Бывший тренер «Спартака» и действующий тренер сборной России посоветовали ему не возвращаться играть в страну, однако «Реал Сосьедад» оперативно опроверг слухи об уходе россиянина.