Мбаппе против трансфера Холанда в «Реал»

Французский форвард Килиан Мбаппе обозначил свою принципиальную позицию по переходу нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал». Об этом сообщил El Nacional.
Отметим, что Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, когда английский клуб заплатил 60 миллионов евро дортмундской «Боруссии» за его трансфер. В первом же сезоне норвежец установил рекорд английской премьер-лиги по количеству голов за сезон — 36 мячей.
Причина такой позиции Мбаппе в том, что у него будет больше конкуренции. В случае прихода норвежца роль Мбаппе неизбежно изменится: меньше свободы у ворот, меньше статуса главного бомбардира и больше смещения в сторону созидания. На такой сценарий француз идти не готов.
В окружении игрока подчёркивают, что Мбаппе переходил в «Реал» с чёткой установкой — стать центральной фигурой проекта, лидером атаки и человеком, который решает судьбу матчей в ключевые моменты.