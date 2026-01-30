Рой Кин: Если Каррик останется в «МЮ» летом — он обречен на провал

— Быть ​​исполняющим обязанности главного тренера — это совсем другое дело, чем быть тренером «Манчестер Юнайтед», пытающимся выиграть чемпионские титулы в течение следующих двух, трех, четырех, пяти лет. У Каррика недостаточно опыта. Я думаю, у него недостаточно футбольных знаний.



Если бы вы спросили нас четыре или пять недель назад, кто станет будущим тренером «Манчестер Юнайтед», имя Каррика бы не было названо. Если вы собираетесь руководить одним из крупнейших клубов мира и справляться с давлением, которое на вас будет оказываться, вам необходим многолетний опыт.



Я считаю, что работа менеджером в «Манчестер Юнайтед» после четырех месяцев и пары лет в «Мидлсбро» обречет Майкла на провал.



Меня беспокоит то, что в ближайшие 18 месяцев мы снова станем свидетелями какой-нибудь катастрофы с участием одного из наших. Все пойдет своим чередом, мы уже видели такое кино.



«Манчестер Юнайтед» должен летом заполучить лучшего в мире тренера, который только может быть доступен, и назначить его немедленно, — приводит слова Кина ESPN.