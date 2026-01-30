Рой Кин: Если Каррик останется в «МЮ» летом — он обречен на провал

44-летний Каррик был назначен на пост временного главного тренера «МЮ» 13 января. Под руководством Каррика «красные дьяволы» одержали две победы в АПЛ.
— Быть исполняющим обязанности главного тренера — это совсем другое дело, чем быть тренером «Манчестер Юнайтед», пытающимся выиграть чемпионские титулы в течение следующих двух, трех, четырех, пяти лет. У Каррика недостаточно опыта. Я думаю, у него недостаточно футбольных знаний.
Если бы вы спросили нас четыре или пять недель назад, кто станет будущим тренером «Манчестер Юнайтед», имя Каррика бы не было названо. Если вы собираетесь руководить одним из крупнейших клубов мира и справляться с давлением, которое на вас будет оказываться, вам необходим многолетний опыт.
Я считаю, что работа менеджером в «Манчестер Юнайтед» после четырех месяцев и пары лет в «Мидлсбро» обречет Майкла на провал.
Меня беспокоит то, что в ближайшие 18 месяцев мы снова станем свидетелями какой-нибудь катастрофы с участием одного из наших. Все пойдет своим чередом, мы уже видели такое кино.
«Манчестер Юнайтед» должен летом заполучить лучшего в мире тренера, который только может быть доступен, и назначить его немедленно, — приводит слова Кина ESPN.
Майкл Каррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.
Микель Артета
Майкл Кэррик
Лисандро Мартинес
29′
Микель Мерино
84′
Брайан Мбемо
37′
Патрик Доргу
(Бруну Фернандеш)
50′
Матеус Кунья
(Кобби Майну)
87′
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
64′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Пьеро Инкапье
58′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
58′
10
Эберечи Эзе
90+1′
36
Мартин Субименди
58′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
58′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
75′
20
Нони Мадуэке
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
88′
3
Нуссаир Мазрауи
13
Патрик Доргу
81′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
69′
10
Матеус Кунья
