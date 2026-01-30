Как спонсоры контролируют звезд спорта — и за что им платят миллионы

Формула-1 давно хочет быть чем-то большим, чем просто гонки. Она продает стиль жизни — и Хэмилтон идеально в него вписывается. Его образ соединяет моду и социальную позицию, превращая гонщика в универсальное лицо для мировых брендов. В итоге сегодня в задачах Льюиса не только борьба за подиумы, но и визуальная составляющая, которая приносит спонсорам не меньше пользы, чем титулы.