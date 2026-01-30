Леон Горецка покинет «Баварию» по окончании сезона

Летом 2026 года истекает контракт Горецки с клубом. Полузащитник принял решение не покидать «Баварию» в зимнее трансферное окно. Кристоф Фройнд подчеркнул, что Леон остается важной частью команды.
«Леон очень комфортно себя чувствует в этом клубе. Сейчас он решил остаться здесь. Он играет действительно хорошо, на чрезвычайно высоком уровне. Поэтому неудивительно, что по нему были конкретные запросы. Он важная часть команды, чувствует, что мы на хорошем пути, так что хочет остаться с нами. Динамика последних недель привела к тому, что мы активизировали обсуждения его будущего. Его время в “Баварии” закончится летом. Он проведет здесь восемь чрезвычайно успешных лет», — приводит слова спортивного директора Фройнда пресс-служба «Баварии».
Ранее сообщалось о том, что интерес к трансферу Горецки зимой проявляли мадридский «Атлетико» и «Милан». В частности, испанский клуб предлагал за игрока 2−3 миллиона евро. Летом Горецка покинет клуб бесплатно.
Леон Горецка перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2018 года. Всего полузащитник провел 292 матча за мюнхенцев, в которых забил 47 мячей и сделал 48 результативных передач. На его счету 67 матчей и 15 забитых мячей за сборную Германии, в составе которой он выиграл Кубок конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.