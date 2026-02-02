Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.49
П2
1.99
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.68
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.23
П2
3.13
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Whoscored: Сафонов стал лучшим игроком матча со «Страсбургом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку после матча 20-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1), сообщает портал Whoscored.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «ПСЖ» обыграл «Страсбург» в матче чемпионата Франции. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов.

Как сообщает Whoscored, оценка Сафонова составляет 8,1. В активе россиянина три спасения и один пропущенный мяч. Вторым по оценке портала стал защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш (8,0).

Матвей Сафонов впервые отразил пенальти в матчах «ПСЖ» в основное время. В текущем сезоне он провел за клуб шесть матчей, в которых пропустил пять голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на сэйв Сафонова.

— Думаю, это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А вратарей у меня было немало. Он умеет угадывать сторону, в которую пробьет исполняющий удар, — приводит слова Энрике Footmercato.

Также Энрике прокомментировал победу над «Страсбургом».

 — Я думаю, что шестая победа подряд в чемпионате — это прекрасно. Это сложная лига, даже если люди так не думают. «Ланс» тоже побеждает, у них невероятная серия. Все равно нам будет непросто, особенно если «Марсель» и «Лион» улучшат свои результаты. Конец сезона будет трудным, — добавил Энрике.

В текущем сезоне «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с 48 очками. Команда Луиса Энрике на два балла опережает идущий на втором месте «Ланс».


Страсбур
1:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 20-й тур
1.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
ла Мено
Главные тренеры
Гэри О`Нил
Луис Энрике
Голы
Страсбур
Гела Дуэ
27′
ПСЖ
Сенни Маюлу
22′
Нуну Мендеш
81′
Нереализованные пенальти
Страсбур
Хоакин Паникелли
20′
Составы команд
Страсбур
39
Майк Пендерс
22
Гела Дуэ
23
Мамаду Сарр
6
Исмаэль Дукуре
7
Диегу Морейра
90′
9
Хоакин Паникелли
42
Абдул Уттара
20
Марсьяль Годо
3
Бен Чилуэлл
83′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
29
Самир Эль Мурабет
90′
25
Джасим Ясин
19
Хулио Энкисо
72′
83
Рафаэл Луиш
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
75′
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
49
Ибраим Мбай
46′
14
Дезире Дуэ
24
Сенни Маюлу
59′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
60′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Страсбур
ПСЖ
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
4
Угловые
5
5
Фолы
8
6
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше