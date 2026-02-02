Whoscored: Сафонов стал лучшим игроком матча со «Страсбургом»

Накануне «ПСЖ» обыграл «Страсбург» в матче чемпионата Франции. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов.
Как сообщает Whoscored, оценка Сафонова составляет 8,1. В активе россиянина три спасения и один пропущенный мяч. Вторым по оценке портала стал защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш (8,0).
Матвей Сафонов впервые отразил пенальти в матчах «ПСЖ» в основное время. В текущем сезоне он провел за клуб шесть матчей, в которых пропустил пять голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на сэйв Сафонова.
— Думаю, это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А вратарей у меня было немало. Он умеет угадывать сторону, в которую пробьет исполняющий удар, — приводит слова Энрике Footmercato.
Также Энрике прокомментировал победу над «Страсбургом».
— Я думаю, что шестая победа подряд в чемпионате — это прекрасно. Это сложная лига, даже если люди так не думают. «Ланс» тоже побеждает, у них невероятная серия. Все равно нам будет непросто, особенно если «Марсель» и «Лион» улучшат свои результаты. Конец сезона будет трудным, — добавил Энрике.
В текущем сезоне «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с 48 очками. Команда Луиса Энрике на два балла опережает идущий на втором месте «Ланс».
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти