Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.31
П2
2.03
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
4.94
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.13
П2
2.89
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Матвей Сафонов вошел в символическую сборную 20‑го тура Лиги 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вошел в символическую сборную 20‑го тура чемпионата Франции по футболу по версии издания L'Equipe.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

1 февраля «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 21‑й минуте Сафонов отбил удар с 11‑метровой отметки в исполнении Хоакина Паничелли. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча.

Сафонов впервые в карьере был включен в символическую сборную тура по версии издания. Эксперты L'Equipe оценили игру вратаря в матче на оценку «7», Сафонов стал единственным футболистом «ПСЖ» в составе сборной тура.

Матвей Сафонов впервые отразил пенальти в матчах «ПСЖ» в основное время. В текущем сезоне он провел за клуб шесть матчей, в которых пропустил пять голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с 48 очками. Команда Луиса Энрике на два балла опережает идущий на втором месте «Ланс».

