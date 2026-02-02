Матвей Сафонов вошел в символическую сборную 20‑го тура Лиги 1

1 февраля «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 21‑й минуте Сафонов отбил удар с 11‑метровой отметки в исполнении Хоакина Паничелли. Российский голкипер был признан лучшим игроком матча.
Сафонов впервые в карьере был включен в символическую сборную тура по версии издания. Эксперты L'Equipe оценили игру вратаря в матче на оценку «7», Сафонов стал единственным футболистом «ПСЖ» в составе сборной тура.
Матвей Сафонов впервые отразил пенальти в матчах «ПСЖ» в основное время. В текущем сезоне он провел за клуб шесть матчей, в которых пропустил пять голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.
«ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с 48 очками. Команда Луиса Энрике на два балла опережает идущий на втором месте «Ланс».