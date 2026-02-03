Флик: У «Барселоны» фантастический президент и потрясающие игроки

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вспомнил свои эмоции в момент, когда впервые оказался на «Камп Ноу».
«Когда я впервые посетил “Камп Ноу”, то сказал себе, что однажды окажусь на этой тренерской скамейке. Я очень люблю этот клуб. Для меня это лучший клуб в мире. Я очень ценю жизнь в Барселоне. Люди очень добры к нашему тренерскому штабу. Работать здесь невероятно. У меня фантастический президент, фантастический тренерский штаб. Игроки потрясающие», — приводит Mundo Deportivo слова Флика.
Тренер подчеркнул важность достижений и общую гармонию в команде. «Мы создали великолепную атмосферу. Выигрывать титулы и добиваться успеха — для меня это важно. Мы проходим через прекрасный этап», — добавил немецкий специалист.
Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года, сменив на этом посту Хави. Под руководством Флика команда в сезоне-2024/25 выиграла Ла лигу, Кубок и Суперкубок Испании. В этом сезоне «Барселона» лидирует в чемпионате Испании и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Во вторник, 3 февраля, «Барселона» на выезде встретится с выступающим в Сегунде «Альбасете» в матче ¼ финала Кубка Испании. Ранее клуб из одноименной провинции сенсационно выбил из турнира мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.