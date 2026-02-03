Флик: У «Барселоны» фантастический президент и потрясающие игроки

«Когда я впервые посетил “Камп Ноу”, то сказал себе, что однажды окажусь на этой тренерской скамейке. Я очень люблю этот клуб. Для меня это лучший клуб в мире. Я очень ценю жизнь в Барселоне. Люди очень добры к нашему тренерскому штабу. Работать здесь невероятно. У меня фантастический президент, фантастический тренерский штаб. Игроки потрясающие», — приводит Mundo Deportivo слова Флика.