В ПАОКе сообщили о переговорах с «Кайсериспором» об аренде Чалова

Турецкий «Кайсериспор» ведет переговоры с греческим ПАОКом по вопросу перехода Федора Чалова на правах аренды.
«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОКом о переходе Чалова. Речь идет об аренде", — сообщили изданию Sport24 в пресс-службе ПАОКа.
Отметим, Чалов не появлялся на поле с греческой командой с 6 января. В прошлом сезоне Федор сыграл за ПАОК 24 матча и забил три гола.
Недавно в «Кайсериспор», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции, перешел российский полузащитник Денис Макаров. С сентября 2025-го за турецкий клуб выступает Герман Онугха.
Чалов выступает за греческий клуб второй сезон. В текущем чемпионате в рамках Суперлиги Греции Федор провел 10 матчей, забил один гол. Ранее Федор играл в московском ЦСКА, в котором воспитывался с детства и начал свою профессиональную карьеру.