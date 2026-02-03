Ричмонд
В ПАОКе сообщили о переговорах с «Кайсериспором» об аренде Чалова

Федор Чалов не играет с греческой командой почти месяц.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Турецкий «Кайсериспор» ведет переговоры с греческим ПАОКом по вопросу перехода Федора Чалова на правах аренды.

«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОКом о переходе Чалова. Речь идет об аренде", — сообщили изданию Sport24 в пресс-службе ПАОКа.

Отметим, Чалов не появлялся на поле с греческой командой с 6 января. В прошлом сезоне Федор сыграл за ПАОК 24 матча и забил три гола.

Недавно в «Кайсериспор», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции, перешел российский полузащитник Денис Макаров. С сентября 2025-го за турецкий клуб выступает Герман Онугха.

Чалов выступает за греческий клуб второй сезон. В текущем чемпионате в рамках Суперлиги Греции Федор провел 10 матчей, забил один гол. Ранее Федор играл в московском ЦСКА, в котором воспитывался с детства и начал свою профессиональную карьеру.