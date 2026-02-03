В ПАОКе сообщили о переговорах с «Кайсериспором» об аренде Чалова

Чалов выступает за греческий клуб второй сезон. В текущем чемпионате в рамках Суперлиги Греции Федор провел 10 матчей, забил один гол. Ранее Федор играл в московском ЦСКА, в котором воспитывался с детства и начал свою профессиональную карьеру.