Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.18
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

СМИ: Суд вынес решение в пользу Сафонова в деле о разделе имущества

Никулинский районный суд Москвы вынес решение в пользу вратаря французского ПСЖ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Никулинский районный суд Москвы вынес решение в пользу российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова в деле о разделе имущества между голкипером и его бывшей супругой Анастасией. Об этом сообщает Sport Baza.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд встал на сторону футболиста, удовлетворив все его требования.

Сафонов просил суд признать за девушкой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллионов рублей. Анастасия требовала разделить еще одну машину Сафонова и взыскать с него половину тех денег, которые футболист заработал уже после их расставания.

Адвокат футболиста Андрей Крючков сообщил, что они довольны результатом.

В ноябре 2025 года бывшая жена Сафонова пыталась отсудить у него шесть миллионов рублей. В такую сумму Анастасия оценила судебные издержки, которые понесла, пока пыталась добиться от футболиста алиментов.

Судебные тяжбы между бывшими супругами продолажются с 2024 года. Сейчас Матвей Сафонов уже женат на другой девушке — стендап-комике Марине Кондратюк.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше