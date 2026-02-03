СМИ: Суд вынес решение в пользу Сафонова в деле о разделе имущества

Никулинский районный суд Москвы вынес решение в пользу российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова в деле о разделе имущества между голкипером и его бывшей супругой Анастасией. Об этом сообщает Sport Baza.
Заседание проходило в закрытом режиме. Суд встал на сторону футболиста, удовлетворив все его требования.
Сафонов просил суд признать за девушкой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллионов рублей. Анастасия требовала разделить еще одну машину Сафонова и взыскать с него половину тех денег, которые футболист заработал уже после их расставания.
Адвокат футболиста Андрей Крючков сообщил, что они довольны результатом.
В ноябре 2025 года бывшая жена Сафонова пыталась отсудить у него шесть миллионов рублей. В такую сумму Анастасия оценила судебные издержки, которые понесла, пока пыталась добиться от футболиста алиментов.
Судебные тяжбы между бывшими супругами продолажются с 2024 года. Сейчас Матвей Сафонов уже женат на другой девушке — стендап-комике Марине Кондратюк.