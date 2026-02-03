Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих переходов трансферного дедлайна

Возглавил рейтинг норвежский нападающий Йерен Странн Ларсен, перешедший в «Кристал Пэлас» из «Вулверхэмптона» за 49,7 млн евро.
Второе и третье место по стоимости заняли нигериец Адемола Лукман из «Аталанты» в «Атлетико» (35 млн евро) и переход Джорджа Иленихены из «Монако» в «Аль-Иттихад» (33 млн евро).
Четвертым стал Карим Бензема, перешедший из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» за 25 млн евро, пятое место у Саймона Буабре, который покинул «Неом» и примкнул к ' «Аль-Хилялю» за 23 млн евро. Шестое место у Нильсона Ангуло, перешедшего в «Сандерленд» из «Андерлехта» за 16млн евро.
Восьмым стал Руди Матондо, покинувший «Осер», перешедший в фк «Париж» за 15 млн евро. Последние два места у Адриана Лахдо, пополнившего состав «Комо» за 11,94 млн евро и Исмаэля Коне, играющего теперь в «Сассуоло» за 10 млн евро.
В большинстве топовых чемпионатов дедлайн трансферного окна был в понедельник, второго февраля.