«Ждали этого несколько лет». Артета — о выходе в финал Кубка лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе «канониров» в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги над «Челси» (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Арсенал» на своем поле победил «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги — 1:0 (общий счет — 4:2). Единственный гол на 90+7-й минуте забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц, который ранее выступал за «Челси».

«Понравился ли мне матч? Очень, особенно в концовке. Мы знали, что это будет настоящая битва. Эта стойкость. Понимали, во что должны играть… и мы это исполнили.

На нашем стадионе царила особая атмосфера. Это имеет огромное значение. Ждали этого момента несколько лет, и, безусловно, насладимся финалом», — приводит слова Артеты BBC.

В десяти последних дерби «Арсенал» победил «Челси» семь раз, еще трижды команды сыграли вничью. Последняя победа «Челси» была зафиксирована 22 августа 2021 года (2:0).

«Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги впервые с 2018 года и в девятый раз в истории. В 2018 году «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Последний раз команда выиграла трофей в 1993 году.

Второй финалист определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Первая игра завершилась победой «горожан» — 2:0. Ответный матч пройдет в среду, 4 февраля.