«Ждали этого несколько лет». Артета — о выходе в финал Кубка лиги

«Понравился ли мне матч? Очень, особенно в концовке. Мы знали, что это будет настоящая битва. Эта стойкость. Понимали, во что должны играть… и мы это исполнили.



На нашем стадионе царила особая атмосфера. Это имеет огромное значение. Ждали этого момента несколько лет, и, безусловно, насладимся финалом», — приводит слова Артеты BBC.