В «Челси» отреагировали на поражение от «Арсенала» в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение от «Арсенала» в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Челси» на выезде проиграл «Арсеналу» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги — 0:1 (общий счет — 2:4). Единственный гол на 90+7-й минуте забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц, который ранее выступал за «Челси».

— Во втором тайме мы доминировали, но нам не удалось показать качественную игру. Когда так активно прессингуешь, как сегодня, то на последних минутах добавленного времени всегда возможен гол.

В «Арсенале» понимали, что сегодня им предстояла серьезная игра. Думаю, между первым и вторым матчами есть явные улучшения. Да, проигрывать больно — хотелось пройти дальше. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться, и я это вижу.

Что касается первого матча, я не оправдываюсь, но в день игры в команде произошла эпидемия — отсутствовали четыре игрока, а я был у руля всего три дня. Я не могу упрекнуть игроков в самоотдаче, напористости или бойцовском духе.

Нам нужно помнить, что это только начало, и я очень, очень доволен многими вещами, которые вижу. Мы хотим добиться результатов, но нам нужно обязательно отдыхать, восстанавливаться и постоянно совершенствоваться, — приводит слова Росеньора BBC.

В десяти последних дерби «Челси» проиграл «Арсеналу» семь раз, еще трижды команды сыграли вничью. Последняя победа «Челси» была зафиксирована 22 августа 2021 года (2:0).

Напомним, 41-летний Росеньор возглавил «Челси» в начале января. Бывший главный тренер французского «Страсбура» сменил на посту Энцо Мареску.