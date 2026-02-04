В «Челси» отреагировали на поражение от «Арсенала» в Кубке лиги

— Во втором тайме мы доминировали, но нам не удалось показать качественную игру. Когда так активно прессингуешь, как сегодня, то на последних минутах добавленного времени всегда возможен гол.



В «Арсенале» понимали, что сегодня им предстояла серьезная игра. Думаю, между первым и вторым матчами есть явные улучшения. Да, проигрывать больно — хотелось пройти дальше. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться, и я это вижу.



Что касается первого матча, я не оправдываюсь, но в день игры в команде произошла эпидемия — отсутствовали четыре игрока, а я был у руля всего три дня. Я не могу упрекнуть игроков в самоотдаче, напористости или бойцовском духе.



Нам нужно помнить, что это только начало, и я очень, очень доволен многими вещами, которые вижу. Мы хотим добиться результатов, но нам нужно обязательно отдыхать, восстанавливаться и постоянно совершенствоваться, — приводит слова Росеньора BBC.