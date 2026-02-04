«Интер» оштрафовали за бросок петарды во вратаря «Кремонезе»

Ситуация произошла в матче 23-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Интером» (0:2). На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами он смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты. Как стало известно, петарда попала в голкипера Аудеро, теперь он плохо слышит правым ухом.