«Интер» оштрафовали за бросок петарды во вратаря «Кремонезе»

Миланский «Интер» оштрафован на 50 тысяч евро за то, что его фанат бросил петарду во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что судья принял во внимание готовность клуба к сотрудничеству, а также осуждение происшествия в том числе со стороны футболистов на поле во время и по окончании игры.
Ситуация произошла в матче 23-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Интером» (0:2). На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами он смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты. Как стало известно, петарда попала в голкипера Аудеро, теперь он плохо слышит правым ухом.
Фанаты «Интера» избили болельщика, бросившего петарду, подумав, что из-за него их команде выпишут техническое поражение. Вторая петарда, которую этот же фанат хотел бросить на поле, взорвалась у него в руках: мужчина лишился трех пальцев, а после выписки из больницы его арестуют.