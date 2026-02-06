Франческо Тотти может войти в управленческий состав «Ромы»

49-летний Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017 году. В составе «Ромы» Тотти дебютировал в 1992 году и провел в клубе всю профессиональную карьеру. В общей сложности на счету «императора Рима» 786 матчей за желто-красных, в которых он забил 307 мячей. Вместе с командой Тотти стал чемпионом страны в 2001 году, а также двукратным обладателем Кубка Италии.