Франческо Тотти может войти в управленческий состав «Ромы»

«Франческо Тотти может стать техническим директором “Ромы”, заняв должность, аналогичную той, которую Паоло Мальдини занимал в “Милане” во времена Рики Массары», — написал Скира.
В интервью Cult of Calcio в марте 2024 года Францческо заявил, что не вернется в стан «джаллоросси» ни в качестве тренера, ни в каком-либо ином амплуа.
С июля 2017 года по июнь 2019 года Тотти работал в качестве директора клуба. С 2020 года чемпион мира в составе сборной Италии руководит двумя скаутинговыми агентствами в Риме по поиску молодых и перспективных игроков.
49-летний Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017 году. В составе «Ромы» Тотти дебютировал в 1992 году и провел в клубе всю профессиональную карьеру. В общей сложности на счету «императора Рима» 786 матчей за желто-красных, в которых он забил 307 мячей. Вместе с командой Тотти стал чемпионом страны в 2001 году, а также двукратным обладателем Кубка Италии.