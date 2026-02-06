Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.08
П2
3.18
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.38
П2
4.17
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.75
П2
5.17

Франческо Тотти может войти в управленческий состав «Ромы»

Как сообщил инсайдер и журналист Николо Скира, экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти может стать техническим директором римлян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Франческо Тотти может стать техническим директором “Ромы”, заняв должность, аналогичную той, которую Паоло Мальдини занимал в “Милане” во времена Рики Массары», — написал Скира.

В интервью Cult of Calcio в марте 2024 года Францческо заявил, что не вернется в стан «джаллоросси» ни в качестве тренера, ни в каком-либо ином амплуа.

С июля 2017 года по июнь 2019 года Тотти работал в качестве директора клуба. С 2020 года чемпион мира в составе сборной Италии руководит двумя скаутинговыми агентствами в Риме по поиску молодых и перспективных игроков.

49-летний Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017 году. В составе «Ромы» Тотти дебютировал в 1992 году и провел в клубе всю профессиональную карьеру. В общей сложности на счету «императора Рима» 786 матчей за желто-красных, в которых он забил 307 мячей. Вместе с командой Тотти стал чемпионом страны в 2001 году, а также двукратным обладателем Кубка Италии.