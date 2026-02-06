Флик прокомментировал ситуацию с контрактом Роберта Левандовски

«Мы обсуждали его ситуацию; сезон ещё не закончился, ему нужно оставаться сосредоточенным и получать от игры удовольствие. Я знаю, что он хочет больше игрового времени, но он все делает правильно, и я надеюсь, что ему нравится нынешняя ситуация и клуб. Сейчас не время об этом говорить, и мы все знаем ситуацию в клубе, но я спокоен, потому что мы все делаем правильно», — приводит слова Флика AS.