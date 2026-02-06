Флик прокомментировал ситуацию с контрактом Роберта Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с контрактом форварда каталонского клуба Роберта Левандовски.
«Мы обсуждали его ситуацию; сезон ещё не закончился, ему нужно оставаться сосредоточенным и получать от игры удовольствие. Я знаю, что он хочет больше игрового времени, но он все делает правильно, и я надеюсь, что ему нравится нынешняя ситуация и клуб. Сейчас не время об этом говорить, и мы все знаем ситуацию в клубе, но я спокоен, потому что мы все делаем правильно», — приводит слова Флика AS.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может продлить контракт с 37-летним Левандовски с понижением оклада. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.
Левандовски играет за «Барселону» с лета 2022 года, когда состоялся его переход из мюнхенской «Баварии». За каталонцев поляк отыграл 174 матча, в которых забил 113 мячей и сделал 23 результативные передачи.