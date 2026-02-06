Ричмонд
Криштиану Роналду пропустит второй матч «Аль-Насра» подряд

Португалец не попал в заявку на матч 21-го тура с «Аль-Иттихадом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит второй матч команды подряд. В этот раз он оказался не включен в матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада».

Как сообщалось ранее, Роналду бойкотировал матч с «Аль-Риядом» (1:0) 2 февраля, так как считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует недостаточно средств в «Аль-Наср», при этом предоставляя преимущество его конкуренту — «Аль-Хилялю».

По информации Arriyadiyah, клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий у генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо. Футболиста не устраивает, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами лиги.

Ранее СМИ сообщали о готовности Роналду покинуть «Аль-Наср» грядущим летом.