Криштиану Роналду пропустит второй матч «Аль-Насра» подряд

По информации Arriyadiyah, клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий у генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо. Футболиста не устраивает, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами лиги.