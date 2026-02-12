Слот оценил шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов

Накануне «Ливерпуль» на выезде обыграл «Сандерленд» в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный мяч на 61-й минуте забил защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк.
В последних четырех матчах «Ливерпуль» одержал три победы и потерпел одно поражение.
«Да, мы близки к этому, учитывая нынешнее отставание в очках. Одно дело, когда ты отстаешь на четыре очка от команды, занимающей 18-е или 19-е место в лиге, потому что они обычно набирают меньше очков, но другое дело, если это команда с третьего, четвертого или пятого места, поэтому нужно чаще выигрывать.
Разница в очках действительно очень мала, потому что за семь минут до конца игры в воскресенье мы думали, что отстаем от “Манчестер Сити” на пять очков, а через пять минут уже отставали на 11 очков», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками. От 4-го места, которое гарантирует прямое попадание в Лигу чемпионов, команда отстает на три балла.
В следующем туре подопечные Арне Слота 22 февраля на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».