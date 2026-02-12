Слот оценил шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов

«Да, мы близки к этому, учитывая нынешнее отставание в очках. Одно дело, когда ты отстаешь на четыре очка от команды, занимающей 18-е или 19-е место в лиге, потому что они обычно набирают меньше очков, но другое дело, если это команда с третьего, четвертого или пятого места, поэтому нужно чаще выигрывать.



Разница в очках действительно очень мала, потому что за семь минут до конца игры в воскресенье мы думали, что отстаем от “Манчестер Сити” на пять очков, а через пять минут уже отставали на 11 очков», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.