Клуб Слуцкого проиграл в последнем туре азиатской Лиги чемпионов

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до ⅛ финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале». Сейчас в чемпионате Китая межсезонье, прошлый год команда завершила на втором месте с 64 очками. Первое место занял «Шанхай Порт» с 66 баллами.