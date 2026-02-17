Ричмонд
Клуб Слуцкого проиграл в последнем туре азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шеньхуа» потерпел шесть поражений в восьми матчах основного этапа Лиги чемпионов АФК.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Завершился матч 8-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались «Бурирам Юнайтед» из Таиланда и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счет открыл защитник «Бурирам Юнайтед» Кертис Гуд. На 22-й минуте нападающий Супханат Муеанта укрепил преимущество тайской команды.

После восьми матчей Восточного региона азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 11-е место. В минувшем туре команда Слуцкого уступила японскому клубу «Матида Зельвия» со счетом 0:2. Поражение от «Бурирам Юнайтед» стало пятым подряд для «Шанхай Шэньхуа» в соревновании.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до ⅛ финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале». Сейчас в чемпионате Китая межсезонье, прошлый год команда завершила на втором месте с 64 очками. Первое место занял «Шанхай Порт» с 66 баллами.

Леонид Слуцкий официально возглавил клуб 1 января 2024 года. Он помог команде дважды выиграть Суперкубок Китая и дважды завоевать серебряные медали чемпионата Китая. Контракт 54-летнего россиянина с китайским клубом рассчитан до конца 2027 года.

Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 6 марта.