Гендиректора «Ювентуса» дисквалифицировали за угрозы судье

Матч 25-го тура, прошедший в Милане, завершился победой «Интера» со счетом 3:2. На 42-й минуте арбитр показал Пьеру Калюлю из «Ювентуса» вторую желтую карточку и удалил его за фол против Алессандро Бастони. Этот эпизод вызвал яркое недовольство у Спалетти, Кьеллини и Комолли. В перерыве они вступили в эмоциональный разговор с судьями на лестнице, ведущей в подтрибунное помещение. По информации агентства ANSA, после матча арбитр обратился в полицию из-за угроз физической расправы, а глава судейского корпуса Серии А, Джанлука Рокки, признал удаление Калюлю ошибочным и отметил симуляцию со стороны Бастони.