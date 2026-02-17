Гендиректора «Ювентуса» дисквалифицировали за угрозы судье

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Дамьен Комолли и директор по футбольной стратегии клуба Джорджо Кьеллини были дисквалифицированы за угрозы и агрессивное поведение в отношении арбитра Федерико Ла Пенны во время матча против «Интера». Об этом сообщает сайт чемпионата Италии.
Комолли отстранен от работы до 31 марта. Согласно документу, он пытался вступить в физический контакт с арбитром, но был остановлен главным тренером «Ювентуса» Лучано Спалетти и другими сотрудниками клуба. Также Комолли оскорбил судью и продолжил агрессивное поведение в зоне судейской раздевалки. Кьеллини дисквалифицирован до 27 февраля. В документе указано, что он неуважительно оспаривал решения Ла Пенны и продолжил спор в служебной зоне, высказывая оскорбления в адрес арбитров.
Матч 25-го тура, прошедший в Милане, завершился победой «Интера» со счетом 3:2. На 42-й минуте арбитр показал Пьеру Калюлю из «Ювентуса» вторую желтую карточку и удалил его за фол против Алессандро Бастони. Этот эпизод вызвал яркое недовольство у Спалетти, Кьеллини и Комолли. В перерыве они вступили в эмоциональный разговор с судьями на лестнице, ведущей в подтрибунное помещение. По информации агентства ANSA, после матча арбитр обратился в полицию из-за угроз физической расправы, а глава судейского корпуса Серии А, Джанлука Рокки, признал удаление Калюлю ошибочным и отметил симуляцию со стороны Бастони.
Кристиан Киву
Лучано Спаллетти
Андреа Камбьясо
17′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
76′
Петр Зелиньски
(Янн Биссек)
90′
Андреа Камбьясо
(Уэстон Маккенни)
26′
Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
83′
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
90+1′
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
9′
46′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
66′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
53′
54′
20
Хакан Чалханоглу
79′
8
Петар Сучич
67′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
86′
14
Анж-Йоан Бонни
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
32′
42′
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
78′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
46′
2
Эмиль Хольм
10
Кенан Йылдыз
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
61′
32
Хуан Кабаль
21
Фабио Миретти
61′
8
Тен Копмейнерс
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти