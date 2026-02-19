Головин избежал дополнительной дисквалификации в Лиге 1

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В общей сложности он провел за монегасков 258 матчей, в которых забил 36 мячей и сделал 45 результативных передач. Вместе с «Монако» Головин становился серебряным призером чемпионата Франции (2024) и финалистом Кубка страны (2021). Контракт 29-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.