Головин избежал дополнительной дисквалификации в Лиге 1

13 февраля в матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле обыграл «Нант» со счетом 3:1. Головин в первом тайме сделал два голевых паса, а на 65‑й минуте матча был удален с поля, получив две подряд желтых карточки за споры с арбитром.
На официальном сайте LFP говорится, что российский хавбек не получит дополнительного наказания, а согласно регламенту, пропустит один матч Лиги 1. Таким образом, Головин пропустит только игру следующего тура против «Ланса» 21 февраля.
На этой неделе Головин получил красную карточку во втором матче подряд, «Монако» дома уступил «ПСЖ» (2:3) в первом стыковом поединке за право играть в ⅛ финала Лиги чемпионов. Головин на первой минуте игры сделал голевой пас, а на 48‑й был удален, получив прямую красную карточку за грубый подкат против Витиньи.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В общей сложности он провел за монегасков 258 матчей, в которых забил 36 мячей и сделал 45 результативных передач. Вместе с «Монако» Головин становился серебряным призером чемпионата Франции (2024) и финалистом Кубка страны (2021). Контракт 29-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.
После «Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Ланса» на 21 очко.