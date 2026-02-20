«ПСЖ» частично погасил долг перед Килианом Мбаппе

Как сообщает L'Equipe, спор между сторонами при этом остается незавершенным. Конфликт продолжается с момента перехода футболиста в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента. В декабре 2025 года трудовой суд Парижа обязал «ПСЖ» выплатить игроку 60,9 миллиона евро, включая 55 миллионов в виде зарплаты и бонусов, а также около 5,9 миллиона евро в качестве отпускных и процентов.
По данным источников, из этой суммы Мбаппе получил 55 миллионов евро. После визита судебных приставов парижский клуб перечислил еще 4 миллиона евро. Таким образом, задолженность в размере 2 миллионов евро остается непогашенной. В клубе настаивают, что полностью рассчитались с футболистом. Переговоры продолжаются, и не исключено новое вмешательство судебных органов.
Килиан Мбаппе защищал цвета парижского клуба с 2018-го по 2024 год. В общей сложности нападающий провел за парижан 308 поединков, записав на свой счет 256 забитых мячей и 110 результативных передач.