«ПСЖ» частично погасил долг перед Килианом Мбаппе

Как сообщает L'Equipe, спор между сторонами при этом остается незавершенным. Конфликт продолжается с момента перехода футболиста в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента. В декабре 2025 года трудовой суд Парижа обязал «ПСЖ» выплатить игроку 60,9 миллиона евро, включая 55 миллионов в виде зарплаты и бонусов, а также около 5,9 миллиона евро в качестве отпускных и процентов.